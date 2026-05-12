Шуляк: Бронирование для критических предприятий не отменят

Председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Информация о возможной отмене бронирования для работников критических предприятий не соответствует действительности. В Верховной Раде заверили, что действующая система продолжит действовать и в дальнейшем.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире Вечір.LIVE.

Бронирование для критических предприятий

Шуляк отметила, что сообщения о якобы отмене бронирования являются ложными. Она отметила, что критически важные предприятия и в дальнейшем будут иметь возможность бронировать работников, которые обеспечивают стабильную работу государства и жизненно важных сфер.

"Это все неправда. Бронирование остается, критические предприятия остаются", — заявила депутат.

Она пояснила, что сейчас государство готовится к ряду важных вызовов, в частности к новому отопительному сезону. Речь идет об обеспечении работы коммунальных служб, защите энергетической инфраструктуры и обустройстве укрытий.

Шуляк также подчеркнула, что работники, которые уже имеют бронирование и выполняют важные для страны функции, продолжат работать на своих должностях. По ее словам, без таких специалистов невозможно обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры и базовых услуг для населения.

Как писали Новини.LIVE, в Раде предлагают блокировать банковские счета уклонистов. Этот вопрос уже обсуждали на заседаниях профильного комитета ВР, однако окончательного решения на законодательном пока нет.

В то же время Алексей Кущ заявил, что реальная потребность в бронировании в Украине занижена в несколько раз. Из 10 млн человек, которые работают и платят налоги, забронированных только 1,2 млн человек.