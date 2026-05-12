Шуляк: Бронювання для критичних підприємств не скасують

Голова комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк.

Інформація про можливе скасування бронювання для працівників критичних підприємств не відповідає дійсності. У Верховній Раді запевнили, що чинна система продовжить діяти й надалі.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі Вечір.LIVE.

Бронювання для критичних підприємств

Шуляк наголосила, що повідомлення про нібито скасування бронювання є неправдивими. Вона наголосила, що критично важливі підприємства й надалі матимуть можливість бронювати працівників, які забезпечують стабільну роботу держави та життєво важливих сфер.

"Це все неправда. Бронювання залишається, критичні підприємства залишаються", — заявила депутатка.

Вона пояснила, що наразі держава готується до низки важливих викликів, зокрема до нового опалювального сезону. Йдеться про забезпечення роботи комунальних служб, захист енергетичної інфраструктури та облаштування укриттів.

Шуляк також підкреслила, що працівники, які вже мають бронювання та виконують важливі для країни функції, продовжать працювати на своїх посадах. За її словами, без таких спеціалістів неможливо забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури та базових послуг для населення.

Як писали Новини.LIVE, у Раді пропонують блокувати банківські рахунки ухилянтів. Це питання вже обговорювали на засіданнях профільного комітету ВР, однак остаточного рішення на законодавчому поки немає.

Водночас Олексій Кущ заявив, що реальна потреба в бронюванні в Україні занижена в кілька разів. З 10 млн людей, які працюють та сплачують податки, заброньованих лише 1,2 млн осіб.