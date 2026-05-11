В Раде предлагают блокировать банковские счета уклонистов

Представители ТЦК сталкиваются с проблемой розыска мужчин, которые избегают мобилизации, так как некоторые выехали за границу, а другие скрываются в Украине. Для решения этой проблемы в Раде предлагают усилить законодательные механизмы контроля.



Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил нардеп Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Что планируют делать в Верховной раде для улучшения мобилизации

По словам нардепа, в Верховной Раде могут вынести на рассмотрение несколько законодательных инициатив, которые должны улучшить ситуацию с доукомплектованием войска. Среди предложений - расширение социальных гарантий для военных, увеличение уровня денежного обеспечения, а также установление четких сроков службы.

В то же время он обратил внимание, что даже при наличии дополнительных стимулов не все военнообязанные готовы добровольно приходить в ТЦК и СП.

Федиенко отметил, что работники ТЦК уже сталкиваются с проблемами по поиску отдельных граждан. В частности из-за того, что часть мужчин выехала за пределы Украины, тогда как другие намеренно избегают мобилизации и скрываются, что существенно усложняет их выявление.

На фоне этого в парламенте, по словам депутата, обсуждают возможные законодательные механизмы, которые позволят эффективнее устанавливать местонахождение людей, уклоняющихся от мобилизации.

Отдельно нардеп отметил, что в государстве не должно быть ситуации, когда одни граждане проходят службу и участвуют в боевых действиях, а другие, находясь в розыске, продолжают вести привычный образ жизни.

Среди потенциальных шагов влияния, которые сейчас рассматриваются, есть и введение определенных ограничений для уклонистов. В частности, речь идет о возможной блокировке банковских карточек. Федиенко уточнил, что этот вопрос уже обсуждали на заседаниях профильного комитета Верховной Рады, однако окончательного решения на законодательном пока нет.

