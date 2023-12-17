Сельские головы смогут выписывать повестки — юристы объяснили ситуацию

Военнообязанные явились по вызову в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Появилась информация, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предоставлении возможности сельским головам формировать и вручать повестки. Впрочем, это постановление не имеет отношения к военнообязанным во время мобилизации.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин на своем канале в YouTube.

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Могут ли сельские головы вручать повестки

Симутин объяснил, что соответствующее постановление Кабинета Министров касается только срочников и контрактников. В ней речь не идет о сельском голове.

В то же время, в постановлении Кабмина есть упоминание о возможности вручения повестки представителем органов местного самоуправления, руководителем предприятия любой формы собственности.

Но, как отметил юрист, она должна быть заполнена и передана согласно распоряжению начальника ТЦК конкретному гражданину.

Что означает вручение повестки

"Процесс вручения повесток — это не автоматический билет на войну, а, прежде всего, актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране", — сказал он.

Также юрист напомнил, что следует не забывать, что обязанностью каждого украинца есть защищать свою страну.

"Ибо если сегодня ты убегаешь от войны — завтра она может прийти к тебе", — подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются ТЦК, заключается в том, что многие игнорируют нормы военного учета. Для выявления таких лиц ТЦК начали вручать оповещения на КПП, в общественных местах и даже в частных домовладениях.