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Умєров відповів, чи може сільський голова підписувати повістки

15 грудня 2023 19:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Умєров відповів, чи може сільський голова підписувати повістки
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Alina Smutko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова селищної ради має право підписувати повістки. Також він особисто може їх формувати.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яке відбулося у Львові, пише Укрінформ.

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"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", — наголосив він.

Умєров зазначив, що всі інші питання наразі опрацьовуються на законодавчому рівні. Після того, як їх ухвалить Верховна Рада, про них буде відомо. 

Вручення повісток в Україні

Зазначимо, що воєнний стан та загальна мобілізація продовжують діяти на території України. 

Повістки від співробітників ТЦК та СП отримують всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Також цей документ можуть вручити роботодавці, голови державних органів або ж керівники органів місцевого самоврядування. 

Та чи уповноважені вручати повістки працівники ЖЕКу і чи повинні військовозобов'язані українці брати такий документ, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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