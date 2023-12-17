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Сільські голови зможуть виписувати повістки — юристи пояснили ситуацію

17 грудня 2023 17:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сільські голови зможуть виписувати повістки — юристи пояснили ситуацію
Військовозобов'язані з'явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З'явилася інформація, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив про надання можливості сільським головам формувати та вручати повістки. Втім, ця постанова не має відношення до військовозобов’язаних під час мобілізації.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін на своєму каналі в YouTube.

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Чи можуть сільські голову вручати повістки

Сімутін пояснив, що відповідна постанова Кабінету міністрів стосується лише строковиків та контрактників. У ній не йдеться про сільського голову.

Водночас у постанові Кабміну є згадка про можливість вручення повістки представником органів місцевого самоврядування, керівником підприємства будь-якої форми власності.

Але, як зауважив юрист, вона має бути заповнена та передана, відповідно розпорядженню начальника ТЦК, конкретному громадянину.

Що означає вручення повістки

"Процес вручення повісток — це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні", — сказав він.

Також юрист нагадав, що варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну.

"Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни — завтра вона може прийти до тебе", — наголосив він.

Раніше ми повідомляли, що один із серйозних викликів, з яким стикаються ТЦК, полягає в тому, що багато людей ігнорують норми військового обліку. Для виявлення таких осіб ТЦК почали вручати оповіщення на КПП, у громадських місцях і навіть приватних домоволодіннях.

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