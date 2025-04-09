Человек, который уволился из ВСУ по семейным обстоятельствам, может снова попасть в армию

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInform

Для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам необходимо иметь веские основания. Но надо помнить, что такого человека все равно могут мобилизовать и после завершения процедуры увольнения лицо ставится на учет в ТЦК.

Об этом в комментарии РБК-Украина проинформировал юрист Ярослав Звоненко.

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Что уточнил юрист

Звоненко отметил, что в случае изменения обстоятельств, ставших основанием для увольнения, лицо может быть снова мобилизовано. Например, если военнослужащий был уволен для ухода за родителями-инвалидами, то после их смерти основание для отсрочки от мобилизации теряется.

Ранее сообщалось, что женщина-военнослужащая имеет право уволиться из рядов ВСУ, если ее муж тоже военный и они имеют общего несовершеннолетнего ребенка. Если же ребенок от предыдущего брака имеет гражданского отца, уволиться из ВСУ женщина не сможет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие причины действуют для увольнения из Вооруженных сил Украины в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, как сняться с учета в ТЦК после увольнения из армии по состоянию здоровья.