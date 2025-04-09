Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Семейные обстоятельства не гарантия от мобилизации — юрист arrow

Семейные обстоятельства не гарантия от мобилизации — юрист

9 апреля 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Человек, который уволился из ВСУ по семейным обстоятельствам, может снова попасть в армию
Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInform
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам необходимо иметь веские основания. Но надо помнить, что такого человека все равно могут мобилизовать и после завершения процедуры увольнения лицо ставится на учет в ТЦК.

Об этом в комментарии РБК-Украина проинформировал юрист Ярослав Звоненко.

Реклама
Читайте также:

Что уточнил юрист

Звоненко отметил, что в случае изменения обстоятельств, ставших основанием для увольнения, лицо может быть снова мобилизовано. Например, если военнослужащий был уволен для ухода за родителями-инвалидами, то после их смерти основание для отсрочки от мобилизации теряется.

Ранее сообщалось, что женщина-военнослужащая имеет право уволиться из рядов ВСУ, если ее муж тоже военный и они имеют общего несовершеннолетнего ребенка. Если же ребенок от предыдущего брака имеет гражданского отца, уволиться из ВСУ женщина не сможет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие причины действуют для увольнения из Вооруженных сил Украины в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, как сняться с учета в ТЦК после увольнения из армии по состоянию здоровья.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные семейные обстоятельства
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама