Людина, яка звільнилась із ЗСУ за сімейними обставинами, може знову потрапити в армію

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяInform

Для звільнення з військової служби за сімейними обставинами необхідно мати вагомі підстави. Але треба пам'ятати, що таку людину все одно можуть мобілізувати й після завершення процедури звільнення особа ставиться на облік у ТЦК.

Про це в коментарі РБК-Україна проінформував юрист Ярослав Звоненко.

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Що уточнив юрист

Звоненко зазначив, що у разі зміни обставин, що стали підставою для звільнення, особа може бути знову мобілізована. Наприклад, якщо військовослужбовець був звільнений для догляду за батьками-інвалідами, то після їхньої смерті підстава для відстрочки від мобілізації втрачається.

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Раніше повідомлялось, що жінка-військовослужбовиця має право звільнитися з лав ЗСУ, якщо її чоловік теж військовий і вони мають спільну неповнолітню дитину. Якщо ж дитина від попереднього шлюбу має цивільного батька, звільнитися із ЗСУ жінка не зможе.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини є чинним для звільнення зі Збройних сил України в 2025 році.

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Додамо, ми повідомляли про те, як знятися з обліку в ТЦК після звільнення з армії за станом здоров’я.

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