Отсрочка от мобилизации для родственника военного - предоставляется ли отсрочка родственнику пленного

Военнослужащий с сыновьями, которые также служат в ВСУ. Фото: 1.zt.ua

Попадание близкого родственника, который служит в Вооруженных силах Украины, в российский плен не является основанием для получения отсрочки от мобилизации. Такое право предоставляется только родственникам погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка родственникам военных

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам Украины по различным основаниям и причинам.

В частности, после того, как близкий родственник военнообязанного, родной брат, сын или отец, погиб во время войны или пропал без вести.

Поведение сына — основание для отсрочки

Вместе с тем, попадание близкого родственника в плен, отметил адвокат Юрий Айвазян, такого права не предоставляет.

"К сожалению, именно на основании того, что Ваш сын находится в плену, Вы не сможете получить отсрочку", — объяснил юрист такому гражданину.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку после получения боевой повестки.

Также мы сообщали о том, кто из украинцев сможет получить отсрочку от мобилизации в феврале 2025 года.