Сын погибшего военного может получить отсрочку от мобилизации — что нужно делать
Адвокат Марина Бекало заявила, что если отец погибнет во время обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, его сын может рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо собрать соответствующие документы.
Об этом Марина Бекало рассказала на b2bconsult.
Как получить отсрочку от мобилизации сыну, чей отец погиб на войне
Адвокат отметила, что по закону призыву на военную службу не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты страны от врага.
"Обстоятельства его смерти должны указывать именно на факт его гибели в связи с прохождением им военной службы во время военного положения. Эти обстоятельства должны подтверждаться справкой ВВК о причине смерти, которая должна быть связана с несением военной службы", — пояснила Бекало.
По словам специалиста, родственники должны подать заявление в ВВК (по месту ТЦК, где погибший состоял на учете), чтобы получить справку от ВВК и следующие документы:
- свидетельство о смерти (заверенная копия);
- врачебное свидетельство о смерти (справка о причинах смерти) и его заверенная копия;
- выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части в связи со смертью;
- извещение о смерти;
- копия паспорта заявителя и документ, подтверждающий родство с погибшим (копия свидетельства о браке, о рождении).
"Также нужно запросить в воинской части акт проведения служебного расследования об обстоятельствах и причинах смерти военного (это является дополнительным доказательством об обстоятельствах смерти)", — уточнила адвокат.
Она добавила, что после получения справки от ВВК с указанием причины смерти военного сын может подать заявление в ТЦК с просьбой об отсрочке.
Напомним, что известно, кто получит отсрочку от мобилизации согласно новому закону, как правильно написать соответствующее заявление на получение отсрочки и как оно должно выглядеть.
Читайте Новини.LIVE!