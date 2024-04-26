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Сын погибшего военного может получить отсрочку от мобилизации — что нужно делать

26 апреля 2024 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сын погибшего военного может получить отсрочку от мобилизации — что нужно делать
Военнообязанный украинец в ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Марина Бекало заявила, что если отец погибнет во время обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, его сын может рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо собрать соответствующие документы.

Об этом Марина Бекало рассказала на b2bconsult.

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Адвокат отметила, что по закону призыву на военную службу не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты страны от врага.

"Обстоятельства его смерти должны указывать именно на факт его гибели в связи с прохождением им военной службы во время военного положения. Эти обстоятельства должны подтверждаться справкой ВВК о причине смерти, которая должна быть связана с несением военной службы", — пояснила Бекало.

По словам специалиста, родственники должны подать заявление в ВВК (по месту ТЦК, где погибший состоял на учете), чтобы получить справку от ВВК и следующие документы:

  • свидетельство о смерти (заверенная копия);
  • врачебное свидетельство о смерти (справка о причинах смерти) и его заверенная копия;
  • выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части в связи со смертью;
  • извещение о смерти;
  • копия паспорта заявителя и документ, подтверждающий родство с погибшим (копия свидетельства о браке, о рождении).

"Также нужно запросить в воинской части акт проведения служебного расследования об обстоятельствах и причинах смерти военного (это является дополнительным доказательством об обстоятельствах смерти)", — уточнила адвокат.

Она добавила, что после получения справки от ВВК с указанием причины смерти военного сын может подать заявление в ТЦК с просьбой об отсрочке.

Напомним, что известно, кто получит отсрочку от мобилизации согласно новому закону, как правильно написать соответствующее заявление на получение отсрочки и как оно должно выглядеть.

закон
смерть
военные
мобилизация
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП
юрист
гибель

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