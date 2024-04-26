Син загиблого військового може отримати відстрочку від мобілізації — що треба робити

Військовозобов'язаний українець в ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

Адвокатка Марина Бекало заявила, якщо батько загине під час забезпечення національної безпеки і оборони України, його син може розраховувати на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно зібрати відповідні документи.

Про це Марина Бекало розповіла на b2bconsult.

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Адвокатка зазначила, що згідно з законом призову на військову службу не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час захисту країни від ворога.

"Обставини його смерті мають вказувати саме на факт його загибелі у зв'язку із проходження ним військової служби під час воєнного стану. Ці обставини мають підтверджуватися довідкою ВЛК про причину смерті, яка має бути пов'язаною із несенням військової служби", — пояснила Бекало.

За словами фахівчині, родичі мають подати заяву до ВЛК (за місцем ТЦК, де загиблий перебував на обліку), щоб отримати довідку від ВЛК та такі документи:

свідоцтво про смерть (засвідчена копія);

лікарське свідоцтво про смерть (довідка про причини смерті) та його засвідчена копія;

витяг з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця із списків частини у зв'язку зі смертю;

сповіщення про смерть;

копія паспорта заявника та документ, що підтверджує родинну спорідненість з загиблим (копія свідоцтва про шлюб, про народження).

"Також треба запросити в військової частини акт проведення службового розслідування про обставини та причини смерті військового (це є додатковим доказом про обставини смерті)", — уточнила адвокатка.

Вона додала, що після отримання довідки від ВЛК із зазначенням причини смерті військового, син може подати заяву до ТЦК із проханням про відстрочку.

Нагадаємо, що відомо, хто отримає відстрочку від мобілізації згідно з новим законом, як правильно написати відповідну заяву на отримання відстрочки і який вигляд вона повинна мати.