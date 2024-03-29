Сырский ответил, насколько реальна мобилизация 500 тысяч человек

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, насколько реальна мобилизация 500 тысяч человек. По его словам, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава эта цифра существенно уменьшилась.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью "Укринформу" в пятницу, 29 марта.

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Мобилизация 500 тысяч человек

Сырский отметил, что ожидает достаточного количества людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.

Он отметил, что нужно учитывать, что люди — не роботы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий.

"Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им надо восстановиться и отдохнуть, и это — объективная необходимость. И таких частей немало", — рассказал Сырский.

По его словам, в настоящее время пересматривается численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности. Сырский отметил, что это позволило высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

Главком ВСУ объяснил, что во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. По его словам, это не менее важная часть работы.

"Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, — это война на истощение, война логистики. Поэтому значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и о многом другом. Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий", — подчеркнул он.

Сырский отметил, те граждане, которые приходят в войска по мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры.

"Количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности", — добавил главком ВСУ.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел большинство поправок к законопроекту о мобилизации. Документ готов на 95%.

Также в связи с всеобщей мобилизацией в Украине действует закон о военной службе. Согласно документу, выделяют разные категории граждан в зависимости от их воинского долга. Среди них, в частности, призывник и военнообязанный.