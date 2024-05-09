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Скандал с Мосейчуком — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

9 мая 2024 01:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Скандал с Наталией Мосейчук, сын которой более трех лет назад уехал за границу
Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: wikipedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В очередной скандал попала украинская телеведущая Наталья Мосейчук. После выхода в эфир ее авторского проекта, в котором обсуждалась мобилизация в Украине, пользователи обвинили Мосейчук в лицемерии. Подытоживая интервью с гостями студии, телеведущая предположила, что подавляющее большинство украинских мужчин все же пройдут ТЦК и ВЛК, поскольку ситуация на фронте "не такова, чтобы шутки шутить".

Об этом ведущая сказала 2 мая в программе "Тема Мосейчук".

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Некоторые пользователи сети возмутились, мол, когда сын живет за границей, можно смело поддерживать мобилизацию. Позже Наталья Мосейчук подтвердила эту информацию.

"Мой старший сын, 25-летний Антон, за три с половиной года до полномасштабного вторжения, в 2019-м эмигрировал из Украины. Он получил право на бесплатную учебу в Германии, получил там второе высшее образование и сейчас работает над поступлением в аспирантуру. Это была и есть его позиция. Я не могла повлиять на нее тогда, не могу до сих пор. Антон сам отвечает за свои действия. Я – за свои. Остальная моя семья в Украине", — написала телеведущая в Facebook.

По словам Натальи, подобные информационные атаки проходят не впервые. И Мосейчук даже догадывается, кто их заказывает.

Напомним, экскомандир "Азова" Жорин предупреждает о критической ситуации на фронте и считает, что в Украине с опозданием взялись за мобилизацию.

Также мы писали, что Кабмин передал Минобороны полномочия Генерального штаба ВСУ по бронированию от мобилизации.

Германия
Наталья Мосейчук
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

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