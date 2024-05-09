Скандал с Наталией Мосейчук, сын которой более трех лет назад уехал за границу

Скандал с Мосейчуком — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ
В очередной скандал попала украинская телеведущая Наталья Мосейчук. После выхода в эфир ее авторского проекта, в котором обсуждалась мобилизация в Украине, пользователи обвинили Мосейчук в лицемерии. Подытоживая интервью с гостями студии, телеведущая предположила, что подавляющее большинство украинских мужчин все же пройдут ТЦК и ВЛК, поскольку ситуация на фронте "не такова, чтобы шутки шутить".
Об этом ведущая сказала 2 мая в программе "Тема Мосейчук".
Сын Мосейчук живет в Германии и служить не собирается
Некоторые пользователи сети возмутились, мол, когда сын живет за границей, можно смело поддерживать мобилизацию. Позже Наталья Мосейчук подтвердила эту информацию.
"Мой старший сын, 25-летний Антон, за три с половиной года до полномасштабного вторжения, в 2019-м эмигрировал из Украины. Он получил право на бесплатную учебу в Германии, получил там второе высшее образование и сейчас работает над поступлением в аспирантуру. Это была и есть его позиция. Я не могла повлиять на нее тогда, не могу до сих пор. Антон сам отвечает за свои действия. Я – за свои. Остальная моя семья в Украине", — написала телеведущая в Facebook.
По словам Натальи, подобные информационные атаки проходят не впервые. И Мосейчук даже догадывается, кто их заказывает.
Напомним, экскомандир "Азова" Жорин предупреждает о критической ситуации на фронте и считает, что в Украине с опозданием взялись за мобилизацию.
Также мы писали, что Кабмин передал Минобороны полномочия Генерального штаба ВСУ по бронированию от мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!