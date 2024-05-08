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Закон про мобілізацію 2024 — які нововведення вже працюють в Україні

8 травня 2024 20:12
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Любомир Кучер
Редактор
Новий закон про мобілізацію 2024 — які зміни вже працюють в Україні
ТЦК виписують повістку чоловіку у присутності поліції. Фото: google.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків через збройну агресію з боку росії. Наша держава тисне на ворога та робить усе можливе, щоб окупанти залишили наші території. Зокрема приймає важливі законодавчі зміни. Так, в середині квітня був ухвалений новий закон про мобілізацію, який запрацює вже з 18 травня. А деякі мобілізаційні процеси в країні вже зазнали суттєвих змін. 

Які нові норми та правила наразі працюють в Україні, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Мобілізація з 25 років

З 4 квітня 2024 року в Україні набрав чинності закон №3127-IX, відповідно до якого призовний вік знижено з 27 до 25 років.

Тобто, до прийняття документа, українці віком від 18 до 27 років вважалися призовниками й могли потрапити до війська виключно добровільно, підписавши контракт із ЗСУ. 

Тепер мобілізувати можуть і тих, кому виповнилося 25, адже таких осіб переводять із категорії призовників на облік військовозобов'язаних.

 

Деякі норми нового закону про мобілізацію вже запрацювали — про що слід знати
Українські військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Скасування статусу "обмежено придатний"

Поняття "обмежено придатний до військової служби" офіційно зникло в Україні 4 травня, коли набув чинності закон №3621-IX.

Тож відтепер людину можуть визнати або придатною або не придатною до служби у війську. Крім того, всі, кого раніше визнали обмежено придатним, повинні будуть пройти повторну ВЛК. 

 

Скасування статусу "обмежено придатний"
Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Щоправда, є один важливий нюанс — досі немає необхідних критеріїв, щоб визначати ступінь придатності. Вони з'являться після того, як підзаконні нормативно-правові акти (зокрема, наказ № 402 Міноборони України), зроблять відповідним до нового закону. До цього у ВЛК немає правового підґрунтя, щоб діяти за нормами нового закону.

Відпустка для військовослужбовців 

У вищезгаданому законі №3621-IX також передбачено, що військові зможуть брати одноразову відпустку в разі народження дитини (проте у мирний час). 

Також військові зможуть перебувати 12 місяців на безперервному лікуванні за кордоном (раніше вони мали кожні 4 місяці проходити в Україні медкомісію).

У цьому ж документі встановлено норму про виплату щонайменше 15 млн гривень компенсації сім'ї загиблого військовослужбовця — це ж передбачає і новий закон про мобілізацію.

 

Реєстр "Оберіг" та електронний кабінет військовозобов'язаного
Військовозобов'язаний перевіряє дані в системі "Оберіг". Колаж: Новини.LIVE

Реєстр "Оберіг" та електронний кабінет військовозобов'язаного

4 квітня в Україні набув чинності ще один новий закон №3549-IX, який встановлює порядок опрацювання та використання даних у реєстрах для військового обліку. Мова йде про реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Хоч він і працював раніше, тепер у реєстрі буде більше взаємодії з іншими держреєстрами. Таким чином ТЦК матимуть більше даних про військовозобов'язаних, що зокрема допоможе уникнути помилок у роботі, наприклад, видачі дубльованих повісток. 

На базі "Оберіг" планують запустити електронне бронювання та видачу електронних військових квитків. Крім цього військовослужбовцю зможуть дистанційно оформлювати статус УБД, подавши онлайн-заяву.  

А вже з 18 травня нарешті відбудеться запуск електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного і резервіста. У ньому можна буде:

  • оновити свої дані без візиту до ТЦК;
  • подивитися, які дані містяться про військовозобов'язаного в "Оберіг";
  • доповнити або виправити дані, якщо вони не відповідають дійсності. 

При цьому дуже важливо, що реєстрація в е-кабінеті військовозобов'язаного буде виключно на добровільній основі.

Раніше ми повідомляли, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів.

Нагадаємо, ми писали, на які зміни чекати військовим ЗСУ з 18 травня.

Також ми інформували, чи мають право на відстрочку студенти магістратури з дипломами спеціалістів. 

війна
закон
правила
зміни
реєстр
мобілізація

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