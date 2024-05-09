Скандал з Наталією Мосейчук, син якої понад три роки тому виїхав за кордон

Телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: wikipedia.org

У черговий скандал потрапила українська телеведуча Наталія Мосейчук. Після виходу в ефір її авторського проєкту, в якому обговорювалась мобілізація в Україні, користувачі звинуватили Мосейчук у ліцемірстві. Підсумовуючи інтерв'ю з гостями студії, телеведуча припустила, що переважна більшість українських чоловіків все ж таки пройдуть ТЦК і ВЛК, оскільки ситуація на фронті "не така, щоб жарти жартувати".

Про це ведуча сказала 2 травня у програмі "Тема Мосейчук".

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Син Мосейчук живе у Німеччині і служити не збирається

Деякі користувачі мережі обурилися, мовляв, коли син живе за кордоном, можна сміливо підтримувати мобілізацію. Пізніше Наталія Мосейчук підтвердила цю інформацію.

"Мій старший син, 25-річний Антон, за три з половиною роки до повномасштабного вторгнення, 2019-го емігрував із України. Він отримав право на безкоштовне навчання у Німеччині, здобув там другу вищу освіту і зараз працює над вступом до аспірантури. То була і є його позиція. Я не могла вплинути на неї тоді, не можу й досі. Антон — сам відповідає за свої дії. Я – за свої. Решта моя родина в Україні", — написала телеведуча у Facebook.

За словами Наталії, подібні інформаційні атаки відбувається не вперше. І Мосейчук навіть здогадується, хто їх замовляє.

Нагадаємо, екскомандир "Азову" Жорін попереджає про критичну ситуацію на фронті і вважає, що в Україна із запізненням взялися за мобілізацію.

Також ми писали, що Кабмін переклав на Міноборони повноваження Генерального штабу ЗСУ щодо бронювання від мобілізації.