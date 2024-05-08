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Бронювання від мобілізації — уряд передав Міноборони повноваження Генштабу

8 травня 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Бронювання від мобілізації — уряд передав Міноборони повноваження Генштабу
Засідання Кабміну. Фото ілюстративне: Telegram Дениса Шмигаля
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кабінет міністрів України переклав на Міноборони повноваження Генерального штабу ЗСУ щодо  бронювання від мобілізації. Тепер відомство отримало повноваження розгляду та погодження розроблених держорганами списків військовозобов'язаних, яких  забронювали на період мобілізації та на воєнний час.

Про це заявив постпред Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

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Серед інших повноважень, які отримало Міноборони від Генштабу:

  • подання узгоджених списків до Міністерства економіки для ухвалення відповідного рішення;
  • доведення рішення Мінекономіки щодо бронювання військовозобов'язаних до відома відповідних ТЦК СП.
бронь від мобілізації
Скриншот допису Мельничука

Крім того, додає Мельничук, порядок та критерії визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, доповнено положенням про надання до Міноборони копій рішень щодо відповідності підприємства відповідним критеріям та про підтвердження статусу критично важливого підприємства або позбавлення такого статусу.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в кулуарах Верховної Ради стали розглядати два варіанти економічного бронювання від мобілізації з прив'язкою до сум у десятки тисяч гривень.

Також ми писали про те, кому з державних службовців надали бронь від мобілізації до війська. 

Кабінет міністрів
Міноборони
Україна
мобілізація
бронювання
війна в Україні
Бронь від мобілізації

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