Скандал с начальником ТЦК в Ровенской области — ВСУ проведут проверку

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Reuters

После скандального видео в сети с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области начали служебную проверку. К расследованию привлекли правоохранительные органы.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в четверг, 28 марта.

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В ведомстве рассказали, что в сети из антиукраинских источников распространяется видео с участием вероятно начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. По этому поводу приступили к служебной проверке.

"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что также инициировали обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании.

В то же время по содержанию видео военные детали не предоставили, однако некоторые СМИ распространяют информацию, что на видео присутствовали интимные отношения начальника ТЦК.

Скриншот сообщения Сухопутных войск

Напомним, недавно в Закарпатском ТЦК рассказали о трудностях, возникающих в процессе призыва. Там говорят, что работникам приходится выходить на улицы, чтобы оповещать людей об их гражданском долге.

Раньше мы рассказывали, сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях.