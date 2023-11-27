Скандальное решение коменданта Львовщины насчет ТЦК — комментарий адвоката

Сотрудники ТЦК проверяют документы у украинца. Фото: armyinform.com.ua

Комендант Львовской области Тарас Грень прокомментировал свое решение о расширении полномочий для работников ТЦК. Теперь они могут проверять документы у прохожих.

Об этом сообщают Экономические новости.

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Отмечается, что согласно решению Греня, граждане в возрасте 18-60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность. Также по его приказу сотрудники ТЦК могут проверять документы и выписывать повестки без полиции. В случае конфликта комендант советует вызвать правоохранителей.

"Мой приказ это вынужденная мера, ведь не всегда у представителей полиции есть время ходить с работниками ТЦК. Прошу сознательных граждан не конфликтовать с военными и предоставить им свои документы для проверки, если назревает конфликтная ситуация, то лучше вызовите полицию", — заявил Тарас Грень.

Законна ли проверка документов работниками ТЦК

Многие мужчины не хотят показывать документы без участия стражей порядка, что приводит к конфликтам, поскольку закон и приказ противоречат друг другу.

Адвокат Руслан Ткаченко отметил, что механизм проверки документов установлен действующим законодательством и правительственным постановлением. Таким образом, законом не предусмотрены случаи передачи полномочий кому-то другому, в том числе работникам ТЦК. К этому нельзя прибегать даже в отдельной области, как это было сделано во Львовской.

Напомним, что Тарас Грень также объяснил, как поступить, если работники ТЦК забирают призывников силой.