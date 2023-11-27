Скандальне рішення коменданта Львівщини щодо ТЦК — коментар адвоката

Працівники ТЦК перевіряють документи в українця. Фото: armyinform.com.ua

Комендант Львівської області Тарас Грень прокоментував своє рішення щодо розширення повноважень для працівників ТЦК. Тепер вони можуть перевіряти документи в перехожих.

Про це повідомляють Економічні новини.

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Зазначається, що згідно з рішенням Греня, громадяни віком 18-60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та документи, які посвідчують особу. Також за його наказом співробітники ТЦК можуть перевіряти документи та виписувати повістки без поліції. У випадку конфлікту комендант радить викликати правоохоронців.

"Мій наказ це вимушена міра, адже не завжди представники поліції мають час ходити з працівниками ТЦК. Прошу свідомих громадян не конфліктувати з військовими та надати їм свої документи для перевірки, якщо назріває конфліктна ситуація, то краще викличте поліцію", — заявив Тарас Грень.

Чи законна перевірка документів працівниками ТЦК

Багато чоловіків не хочуть показувати документи без участі правоохоронців, що призводить до конфліктів, оскільки закон та наказ суперечать один одному.

Адвокат Руслан Ткаченко зазначив, що механізм перевірки документів встановлений чинним законодавством та урядовою постановою. Таким чином законом не передбачені випадки передачі повноважень комусь іншому, зокрема працівникам ТЦК. До цього не можна вдаватись навіть в окремій області, як це зробили у Львівській.

Нагадаємо, що Тарас Грень також пояснив, як діяти, якщо працівники ТЦК забирають призовників силою.