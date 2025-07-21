Военно-врачебная комиссия - куда правильно подать жалобу

Жалоба на результат ВВК — куда подавать
Если военнообязанный гражданин или военнослужащий получил на руки незаконное по его мнению решение военно-врачебной комиссии, он может его обжаловать. Жалобу можно подать в две разные инстанции.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Решение ВВК некорректное — что делать
К юристам обратился гражданин, который пожаловался на неправильное, по его мнению, решение военно-врачебной комиссии.
Гражданин, которого, как он сам отметил, записали здоровым несмотря на ранения на фронте и большое количество осколков, которые не вытащили из тела, поинтересовался, как ему противодействовать решению ВВК.
"Если Вы не согласны с заключением ВВК, его надо обжаловать", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Куда подавать жалобы на решение ВВК
Юрист отметил, куда именно можно отправлять жалобы на работу военно-врачебной комиссии.
"Жалобы направляются либо в вышестоящую ВВК, либо в суд", — подчеркнул Айвазян.
В жалобе нужно указать все обоснованные претензии к военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы ранее писали о том, какие справки из медицинских учреждений не учитывают специалисты военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, как можно получить направление на ВВК без похода в ТЦК.
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