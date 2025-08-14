Видео
Отмена розыска для брони — три пути

Дата публикации 14 августа 2025 20:00
Розыск ТЦК - отмена розыска для оформления брони
Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Для того, чтобы снять свою персону с розыска территориального центра комплектования, гражданин может подать исковое заявление в суд. Впрочем, существуют и внесудебные варианты решения этого вопроса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Судебный путь снятия розыска

К юристам обратилась гражданка, сын которой работает в больнице и имеет право на броню, но был объявлен в розыск.

Женщина поинтересовалась, как отменить розыск для того, чтобы оформить бронирование.

Адвокат Юрий Айвазян заявил, что существует целых три пути для того, чтобы снять с себя розыск ТЦК.

Первый шаг — это возможность обратиться в суд и обжаловать внесение данных о нарушении ВО в Единый государственный реестр.

"Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то это минимум два-три месяца в суде первой инстанции, это без учета апелляционной жалобы с Вашей стороны (если решение не в Вашу пользу) или же стороны ТЦК (если решение в Вашу пользу). В случае подачи апелляционной жалобы добавляйте еще два месяца", — подчеркнул юрист.

Два других варианта, как снять розыск

Айвазян подчеркнул, что существуют и два других варианта.

"Можно также пойти путем подачи заявления в ТЦК с просьбой удалить данные из Единого государственного реестра о нарушении правил ВО, поскольку такие данные не могут быть внесены в Единый государственный реестр без наличия протокола или постановления", — отметил адвокат.

Третий путь — это признать правонарушение и оплатить штраф в сумме 8,5 тысяч гривен, что возможно сделать через "Резерв+" тем, кто не явился по повестке).

"Обещают, что розыск будет сниматься при этом автоматически. Однако, возможность уплаты штрафа через "Резерв+" будет зависеть от того, какие именно правила ВО Ваш сын нарушил", — резюмировал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть восемь главных оснований для объявления гражданина в розыск.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
