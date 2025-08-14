Розшук ТЦК - скасування розшуку для оформлення броні

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Для того, щоб зняти свою персону з розшуку територіального центру комплектування, громадянин може подати позовну заяву до суду. Втім, існують і позасудові варіанти вирішення цього питання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Судовий шлях зняття розшуку

До юристів звернулася громадянка, син якої працює у лікарні і має право на броню, але був оголошений у розшук.

Жінка поцікавилася, як скасувати розшук для того, аби оформити бронювання.

Адвокат Юрій Айвазян заявив, що існує цілі три шляхи для того, аби зняти з себе розшук ТЦК.

Перший крок — це можливість звернутись до суду та оскаржити внесення даних про порушення ВО до Єдиного державного реєстру.

"Щодо строків розгляду справи у суді, то це мінімум два-три місяці у суді першої інстанції, це без урахування апеляційної скарги з Вашого боку (якщо рішення не на Вашу користь) або ж боку ТЦК (якщо рішення на Вашу користь). У разі подання апеляційної скарги додавайте ще два місяці", — підкреслив юрист.

Два інші варіанти, як зняти розшук

Айвазян підкреслив, що існують і два інші варіанти.

"Можна також піти шляхом подання заяви до ТЦК із проханням видалити дані із Єдиного державного реєстру щодо порушення правил ВО, оскільки такі дані не можуть бути внесені до Єдиного державного реєстру без наявності протоколу або ж постанови", — зазначив адвокат.

Третій шлях — це визнати правопорушення та сплатити штраф у сумі 8,5 тисяч гривень, що можливо зробити через "Резерв+" тим, хто не з'явився за повісткою).

"Обіцяють, що розшук буде зніматись при тому автоматично. Проте, можливість сплати штрафу через "Резерв+" буде залежати від того, які саме правила ВО Ваш син порушив", — резюмував Юрій Айвазян.

