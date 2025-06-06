Глава Минагрополитики Коваль назвал количество предприятий с бронированием

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. Фото: Latifundist.com

В Украине уже около 4000 аграрных предприятий получили возможность бронировать работников от мобилизации. В то же время меньшие фермеры также могут это сделать через областные военные администрации.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в эфире День.LIVE.

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Бронирование на предприятиях

"Мы имеем эту проблему, как и все отрасли экономики. Скажу, что через Минагрополитики статус критичности получают предприятия с земельным банком 500 и выше. Мы в количестве более 400 тысяч этим статусом наделили, потому что они соответствуют критериям", — сказал Коваль.

По его словам, меньшие фермеры через ОВА также могут податься и получить бронирование. По мнению министра, в стране существует целостная проблема по бронированию.

"Аграрный фронт очень важен, но это поддержка основного фронта и должны понимать, что приоритет — обороноспособность", — добавил Коваль.

Ранее адвокат рассказала, может ли человек выезжать за границу в июне 2025, если имеет бронирование от мобилизации.

А Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, планируют ли менять критерии бронирования.