Виїзд за кордон у травні 2025 — чи випустять заброньованих чоловіків з України

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборонена на виїзд за кордон без поважних підстав, передбачених законом. Однією з таких підстав може бути відстрочка від призову на військову службу.

Чи може виїхати з країни військовозобов'язаний чоловік, який отримав бронь від мобілізації, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі "Факти ICTV".

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Що означає бронь від мобілізації

Бронювання — це та сама відстрочка, яка надається на певний період часу працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.

Порядок бронювання військовозобов'язаних регламентує постанова Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року.

Чи випустять заброньованого чоловіка за кордон

Адвокатка зазначила, що чоловіки, які отримали бронь від мобілізації, мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану, але виключно з метою відрядження.

Також важливо те, що після закінчення терміну відрядження, який прописується в наказі на відрядження, особа зобов'язана повернутися назад в Україну.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Документи, які потрібно мати чоловіку для виїзду за кордон у відрядження

Військовозобов'язаний чоловік, який виїжджає з України у відрядження, обов'язково повинен мати:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ, в якому буде зазначено, що чоловік має бронювання (тобто наявність підстави для відстрочки від мобілізації);

документи, що підтверджують мету відрядження.

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