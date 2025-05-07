Виїзд за кордон у травні 2025 — чи випустять заброньованих чоловіків з України

Виїзд з України у травні 2025 — чи випустять чоловіка з бронею
В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборонена на виїзд за кордон без поважних підстав, передбачених законом. Однією з таких підстав може бути відстрочка від призову на військову службу.
Чи може виїхати з країни військовозобов'язаний чоловік, який отримав бронь від мобілізації, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі "Факти ICTV".
Що означає бронь від мобілізації
Бронювання — це та сама відстрочка, яка надається на певний період часу працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.
Порядок бронювання військовозобов'язаних регламентує постанова Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року.
Чи випустять заброньованого чоловіка за кордон
Адвокатка зазначила, що чоловіки, які отримали бронь від мобілізації, мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану, але виключно з метою відрядження.
Також важливо те, що після закінчення терміну відрядження, який прописується в наказі на відрядження, особа зобов'язана повернутися назад в Україну.
Документи, які потрібно мати чоловіку для виїзду за кордон у відрядження
Військовозобов'язаний чоловік, який виїжджає з України у відрядження, обов'язково повинен мати:
- паспорт громадянина України;
- закордонний паспорт;
- військово-обліковий документ, в якому буде зазначено, що чоловік має бронювання (тобто наявність підстави для відстрочки від мобілізації);
- документи, що підтверджують мету відрядження.
Раніше ми писали, які існують вимоги до військово-облікового документа для виїзду з України.
Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають право виїхати з України чоловіки, зняті з обліку.
Також ми інформували, які необхідні документи військовозобов'язаному для супроводу особи з інвалідністю за кордон.
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