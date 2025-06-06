Голова Мінагрополітики Коваль назвав кількість підприємств з бронюванням

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Фото: Latifundist.com

В Україні вже близько 4000 аграрних підприємств отримали можливість бронювати працівників від мобілізації. Водночас менші фермери також можуть це зробити через обласні військові адміністрації.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в ефірі День.LIVE.

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Бронювання на підприємствах

"Ми маємо цю проблему, як і всі галузі економіки. Скажу, що через Мінагрополітики статус критичності отримують підприємства із земельним банком 500 і вище. Ми в кількості понад 400 тисяч цим статусом наділи, бо вони відповідають критеріям", — сказав Коваль.

За його словами, менші фермери через ОВА також можуть податися та отримати бронювання. На думку міністра, в країні існує цілісна проблема щодо бронювання.

"Аграрний фронт дуже важливий, але це підтримка основного фронту і маємо розуміти, що пріоритет — обороноздатність", — додав Коваль.

Раніше адвокат розповіла, чи може чоловік виїжджати за кордон у червні 2025, якщо має бронювання від мобілізації.

А Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, чи планують змінювати критерії бронювання.