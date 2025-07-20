Какое количество военнообязанных ежемесячно мобилизуют в Украине — ответ нардепа

Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Ежемесячно в армию мобилизуют примерно 30 тысяч военнообязанных. На данный момент за вопрос касательно мобилизации отвечают военнослужащие, но, согласно закону, этим должна заниматься местная власть.

Об этом в эфире Radio NV сообщил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Реклама

Читайте также:

Как должна происходить мобилизация

По мнению Костенко, военные должны играть в мобилизации только завершающую роль: принимать добровольцев и людей, которые получили повестки, оформлять тех, кто должен попасть на фронт. Сейчас не все военнообязанные хотят присоединяться к рядам защитников Украины. Приводить таких граждан к военным — обязанность местных властей, но политики не хотят раздавать повестки, потому что понимают, что населению это не понравится.

Нардеп подчеркнул: надо сделать так, чтобы местные власти работали и выполняли свои функции — тогда не придется останавливать людей на улицах и доставлять их в ТЦК. Случаи, когда представители военкомата нарушают права человека, тоже бывают.

"Мы призываем около 30 тысяч личного состава ежемесячно. Да, эти случаи (когда ТЦК нарушает права граждан, — Ред.) есть 100%, но давайте говорить о случаях того, что у нас, пожалуй, полтора миллиона человек, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК", — отметил нардеп.

Демобилизация, по его мнению, зависит от мобилизации: если бы было, кого мобилизовать, возможно, обсудили бы и конкретные сроки службы.

"И я за, чтобы были четкие сроки, потому что это конкретная мотивация для людей... Верховная Рада дала задание правительству, чтобы они наработали законопроект о демобилизации. Должны были это сделать еще год назад, но не сделали", — сказал Костенко.

Напомним, заключенных могут призвать в армию. Правда, некоторых в ряды армии не примут.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, как на легальных основаниях отказаться от призыва. Некоторые категории граждан могут получить отсрочку.