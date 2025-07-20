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Головна Мобілізація Скільки людей мобілізують щомісяця — відповідь нардепа

Скільки людей мобілізують щомісяця — відповідь нардепа

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 04:30
Яку кількість військовозобов'язаних щомісяця мобілізують в Україні — відповідь нардепа
Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Щомісяця до війська мобілізують приблизно 30 тисяч військовозобов'язаних. Наразі за питання щодо мобілізації відповідають військовослужбовці, але, згідно із законом, цим має займатися місцева влада.

Про це в ефірі Radio NV повідомив народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Як має відбуватися мобілізація

На думку Костенка, військові мають відігравати в мобілізації лише завершальну роль: приймати добровольців і людей, які отримали повістки, оформлювати тих, хто має потрапити на фронт. Наразі не всі військовозобов'язані хочуть долучатися до лав захисників України. Приводити таких громадян до військових — обов'язок місцевої влади, але політики не хочуть роздавати повістки, бо розуміють, що населенню це не сподобається.

Нардеп наголосив: треба зробити так, щоб місцева влада працювала й виконувала свої функції — тоді не доведеться зупиняти людей на вулицях і доставляти їх до ТЦК. Випадки, коли представники військкомату порушують права людини, теж трапляються.

"Ми призиваємо близько 30 тисяч особового складу щомісяця. Так, ці випадки (коли ТЦК порушує права громадян, — Ред.) є 100%, але давайте говорити про випадки того, що в нас, мабуть, півтора мільйона людей, які не оновили свої дані та не йдуть у ТЦК", — зазначив нардеп.

Демобілізація, на його думку, залежить від мобілізації: якби було, кого мобілізувати, можливо, обговорили б і конкретні терміни служби.

"І я за, щоб були чіткі строки, бо це конкретна мотивація для людей... Верховна Рада дала завдання уряду, щоб вони напрацювали законопроєкт про демобілізацію. Мали це зробити ще рік тому, але не зробили", — сказав Костенко.

Нагадаємо, в'язнів можуть призвати до війська. Щоправда, деяких до лав армії не приймуть.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, як на легальних підставах відмовитися від призову. Деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку.

нардепи військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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