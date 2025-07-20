Яку кількість військовозобов'язаних щомісяця мобілізують в Україні — відповідь нардепа

Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Щомісяця до війська мобілізують приблизно 30 тисяч військовозобов'язаних. Наразі за питання щодо мобілізації відповідають військовослужбовці, але, згідно із законом, цим має займатися місцева влада.

Про це в ефірі Radio NV повідомив народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Як має відбуватися мобілізація

На думку Костенка, військові мають відігравати в мобілізації лише завершальну роль: приймати добровольців і людей, які отримали повістки, оформлювати тих, хто має потрапити на фронт. Наразі не всі військовозобов'язані хочуть долучатися до лав захисників України. Приводити таких громадян до військових — обов'язок місцевої влади, але політики не хочуть роздавати повістки, бо розуміють, що населенню це не сподобається.

Нардеп наголосив: треба зробити так, щоб місцева влада працювала й виконувала свої функції — тоді не доведеться зупиняти людей на вулицях і доставляти їх до ТЦК. Випадки, коли представники військкомату порушують права людини, теж трапляються.

"Ми призиваємо близько 30 тисяч особового складу щомісяця. Так, ці випадки (коли ТЦК порушує права громадян, — Ред.) є 100%, але давайте говорити про випадки того, що в нас, мабуть, півтора мільйона людей, які не оновили свої дані та не йдуть у ТЦК", — зазначив нардеп.

Демобілізація, на його думку, залежить від мобілізації: якби було, кого мобілізувати, можливо, обговорили б і конкретні терміни служби.

"І я за, щоб були чіткі строки, бо це конкретна мотивація для людей... Верховна Рада дала завдання уряду, щоб вони напрацювали законопроєкт про демобілізацію. Мали це зробити ще рік тому, але не зробили", — сказав Костенко.

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