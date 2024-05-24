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Сколько платят фельдшеру на войне — бойцы "Азов" назвали сумму

24 мая 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько платят фельдшеру на войне — бойцы "Азов" назвали сумму
Фельдшер в бригаде "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарная 12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" приглашает на работу фельдшеров. Специалистам обещают платить от 25 до 125 тыс. грн, а также начислять доплату 3300 грн/день за пребывание в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

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Вакансия фельдшера в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Вакансия фельдшера в "Азове"

Фельдшер в бригаде "Азов" должен оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых, ассистировать врачам на стабилизационном пункте, а также периодически ассистировать в учениях медиков подразделений.

Требования к кандидату на должность таковы:

  • среднее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности от 3 лет;
  • прохождение курсов по тактической медицине будет преимуществом;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Бригада предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевестись действующим военнослужащим и профильное обучение в моменты пребывания вне зоны боевых действий.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что "Азов" ищет логиста, который должен организовывать и планировать логистические процессы, в том числе погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве, а также другое.

Кроме того, бойцам нужны саперы, которые будут заниматься ликвидацией мин и снарядов и организацией проходов в минно-взрывных зонах противника.

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