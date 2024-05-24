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Скільки платять фельдшеру на війні — бійці "Азов" назвали суму

24 травня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки платять фельдшеру на війні — бійці "Азов" назвали суму
Фельдшер у бригаді "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" запрошує на роботу фельдшерів. Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тис. грн, а також нараховуватимуть доплату 3300 грн/день за перебування в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 17 травня. 

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Вакансія фельдшера в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Вакансія фельдшера в "Азові"

Фельдшер в бригаді "Азов" повинен надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених, асистувати лікарям на стабілізаційному пункті, а також періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів.

Вимоги до кандидата на посаду такі:

  • середня медична освіта;
  • досвід роботи за фахом від 3 років;
  • проходження курсів з тактичної медицини буде перевагою;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Натомість бригада пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, змогу перевестись чинним військовослужбовцям та профільне навчання в моменти перебування поза зоною бойових дій.

Які ще фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що "Азов" шукає логіста, який має організовувати та планувати логістичні процеси, зокрема завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі, а також інше.

Крім того, бійцям потрібні сапери, які займатимуться ліквідацією мін і снарядів та організацією проходів у мінно-вибухових зонах супротивника.

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