Около 75 тысяч полицейских могут попасть под мобилизацию

Полицейский на блокпосте. Иллюстративное фото: УНИАН

В рядах Национальной полиции Украины работают около 70-75 тысяч мужчин-полицейских, которые могут подпасть под мобилизацию. Из них более 15 тысяч выполняют боевые задания.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

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"У нас, в Нацполиции, есть где-то 70-75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории, из которых более 15 тысяч непосредственно уже выполняют боевые задания. И у нас все полицейские аттестованные, которые носят погоны, но они также выполняют боевые задания", — рассказал Фецкевич.

Он добавил, что в Нацполиции создали новые штатные подразделения, которые принимают участие в отражении агрессии РФ. В частности, речь идет о прикрытии государственной границы на севере страны. Около 15 тысяч полицейских выполняют боевые задания.

"Мы сейчас выполняем задачи непосредственно на одном из самых трудных направлений фронта — это бригада "Лют", вместе со сводной бригадой "Хищник", вместе с вновь стрелковым подразделением нашего КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении", — добавил он.

Фацевич уточнил, что в каждом региональном управлении Национальной полиции Украины также были созданы стрелковые батальоны. Некоторые из них уже завершили обучение.

В настоящее время ряд стрелковых батальонов направили в районы выполнения боевых действий. И еще некоторые заканчивают работать над слаженностью.

Напомним, что в Украине идет общая мобилизация призывников от 18 до 60 лет. На службу могут также призвать и сотрудников полиции, однако речь идет только о части их состава.

Также мы еще летом сообщали, что, по неофициальной информации, началась мобилизация полицейских. Из сотрудников Национальной полиции Украины формируют полки, которые на тот момент якобы планировали отправлять на ротации, меняя своих коллег.