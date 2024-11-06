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Скільки поліцейських підпадають під мобілізацію в Україні

6 листопада 2024 01:42
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Близько 75 тисяч поліцейських можуть підпасти під мобілізацію
Поліцейський на блокпосту. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У рядах Національної поліції України працюють близько 70-75 тисяч чоловіків-поліцейських, які можуть підпасти під мобілізацію. З них понад 15 тисяч виконують бойові завдання.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

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"У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією, з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання", — розповів Фецкевич.

Він додав, що у Нацполіції сторили нові штатні підрозділи, які приймають участь у відбитті агресії РФ. Зокрема, мова йде про прикриття державного кордону на півночі країни. Близько 15 тисяч поліцейських виконують бойові завдання.

"Ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада "Лють", разом зі зведеною бригадою "Хижак", разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку", — додав він.

Фацевич уточнив, що у кожному регіональному управлінні Національної поліції України також було створено стрілецькі батальйони. Деякі з них вже завершили навчання.

Наразі низку стрілецьких батальйонів направили в райони виконання бойових дій. І ще деякі, закінчують працювати над злагодженістю.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація призовників від 18 до 60 років. На службу можуть також призвати й співробітників поліції, проте мова йде лише про частину їхнього складу. 

Також ми ще влітку повідомляли, що за неофіційною інформацією, почалася мобілізація поліцейських. Зі співробітників Національної поліції України формують полки, які на той момент, нібито планували відправляти на ротації, змінюючи своїх колег.

поліція фронт мобілізація війна в Україні Росія

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