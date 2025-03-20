Отсрочка родственникам пропавшего без вести - кто имеет право

Военнослужащий с семьей. Фото: "Вечірній Київ"

Близкие родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ имеют право на оформление отсрочки от мобилизации. При этом количество близких родственников, детей или родных братьев (сестер), не влияет на возможность оформления отсрочки — ее получат все.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для родственников пропавшего без вести

Право на отсрочку имеет целый ряд военнообязанных граждан.

Это, в частности, могут сделать близкие родственники погибших на войне и пропавших без вести военнослужащих.

В список этих родственников входят, в частности, муж, жена, сын, дети, родители и родные братья и сестры.

Сколько родственников имеют право на отсрочку

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя вопрос военнообязанного гражданина, что право на отсрочку по такой причине имеют все близкие родственники, которые включены в соответствующий список, а не какие-то отдельные.

"Законодательство не устанавливает соответствующих ограничений", — подчеркнул юрист.

Поэтому, подчеркнул Айвазян, независимо от количества детей или братьев (сестер), все они могут оформить отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, какие именно родственники военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, что в конце 2024 года Верховная Рада приняла решение об отсрочке для еще одной категории граждан, родственников погибших или пропавших без вести военных.