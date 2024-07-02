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Сколько еще заключенных можно отправить на фронт — данные Минюста

2 июля 2024 14:47
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Мобилизация осужденных – сколько заключенных уже служат в ВСУ
Заключены в месте отбывания наказания в Днепропетровской области. Фото: Евгений Малолетка / Associated Press
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных. Более 3 тысяч заключенных уже были условно-досрочно освобождены в обмен на мобилизацию.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью Associated Press 1 июля.

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Осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение после собеседования, медосмотра, а также пересмотра судимости. К службе в рядах ВСУ не допускаются осужденные за следующие преступления:

  • изнасилование;
  • убийство двух и более лиц;
  • преступления против национальной безопасности Украины.

"Большая часть мотивации происходит от того, что (заключенные) хотят вернуться домой героем, а не вернуться домой из тюрьмы", — сказала Высоцкая.

Как пишет Associated Press, украинские чиновники стремятся провести грань между своей программой и вербовкой в России осужденных для службы в печально известной группе наемников "Вагнера". По словам чиновников, эти бойцы обычно попадают в самые смертоносные бои, но украинская программа направлена на интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения.

В украинских тюрьмах содержатся около 42 тысяч заключенных

Согласно данным, которые были направлены украинским правительством в Европейский союз, сейчас в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

"После проверки условно-досрочно освобожденных заключенных отправляют на базовую подготовку в лагеря, где они учатся обращению с оружием и другим основам боя. Обучение завершается позже, когда они присоединяются к отдельным подразделениям", — говорится в публикации.

Напомним, командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, чем грозит мобилизация заключенных на войне и предупредил о случаях самовольного ухода из части и дезертирства.

Ранее мы писали, что более 2750 заключенных согласились мобилизоваться в Вооруженные силы Украины в соответствии с законом, принятым 8 мая, дающим им такое право. Известно, что осужденные могут присоединиться только к штурмовым бригадам.

Как ранее сообщал военный обозреватель Александр Коваленко, на фронте появились российские штрафбаты "Шторм-Z", состоящие из заключенных россиянок: несколько вражеских взводов уже участвовали в штурме позиций украинских защитников.

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