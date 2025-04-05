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Сколько студентов не возвращают в Украину — данные Минобразования

5 апреля 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
От 15 до 17 процентов ребят из числа студентов не возвращаются в Украину, заявили в Минобразования
Украинские студенты. Иллюстративное фото: ИФНТУНГ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

По программам обмена немалое количество украинских студентов выехало за границу. Однако уже известно, что от 15 до 17% ребят не возвращаются вовремя в Украину по причине возможной мобилизации.

Такие данные сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

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По словам Винницкого, несмотря на такую статистику Министерство образования не планирует прекращать возможности для выезда студентов по программам обмена, поскольку такое количество не является критическим.

"Эта цифра еще не критическая, но тревожная. По некоторым университетам она очень высокая, по другим - фактически все возвращаются. Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса, чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность", — добавил Винницкий.

Он подчеркнул, что большинство случаев касается студентов в возрасте 18-22 лет, которые учатся на бакалавриате.

Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам получить бронь от мобилизации в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из осужденных в Украине подлежит мобилизации в апреле.

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