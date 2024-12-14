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Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

14 декабря 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Депутаты проголосовали за продление всеобщей мобилизации в Украине, но у нее есть свой срок
Мобилизированные в ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В результате полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина находится в состоянии военного времени, предусматривающего проведение всеобщей мобилизации. Верховная Рада уже в тринадцатый раз проголосовала за продолжение военного положения и общей мобилизации.

Но у нее есть свой термин и Новини.LIVE сообщают, какой он.

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Продолжительность действия военного положения и мобилизации определяется действующим законодательством Украины. В соответствии с последним решением Верховной Рады, сроком действия военного положения и мобилизации установлено 90 дней, с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Законодательством Украины во время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу. В то же время существуют категории граждан, освобожденных от мобилизации.

Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

Какие бывают повестки

Представители ТЦК вручают военнообязанным повестки, которые могут быть распечатаны через автоматизированную систему "Оберег", как с электронной, так и без подписи. Юридическая сила повесток вне зависимости от способа доставки одинакова.

Есть два вида повесток: для уточнения учетных данных и боевой. Первая также является контрольной для прохождения военно-врачебной комиссии, после которой лицо может получить боевую повестку, что служит основанием для временного освобождения от работы во время мобилизации.

Напомним, мы ранее писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость сосредоточить усилия на обеспечении имеющихся бригад современной техникой и качественной подготовке личного состава, а не на снижении призывного возраста.

Мы также писали, возможна ли мобилизация без военного билета.

военное положение мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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