Мобілізація без військового квитка в Україні - які документи потрібно мати військовозобов'язаному

Мобілізація без військового квитка — чи можливо це
Наявність чи відсутність військово-облікових документів не впливає на можливість мобілізації. Громадянина, який після досягнення 25-річного віку не змінив приписне посвідчення на військовий квиток, все одно можуть мобілізувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Військово-облікові документи
Усі військовозобов’язані громадяни, згідно із українським законодавством, повинні мати відповідний військово-обліковий документ.
До досягнення 25 років у громадянина має бути приписне посвідчення, а після 25 років — військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
Чи мобілізують без військового квитка
Втім, існують випадки, коли громадянин уже після досягнення 25-річного віку не змінив документ, не отримавши військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), залишившись із приписним посвідченням.
До юристів звернувся громадянин, який вчасно не змінив документи, з питанням — чи можуть його мобілізувати без військового квитка.
Владислав Дерій зазначив, що мобілізація у такому випадку можлива. "Щоб Вас не мобілізували Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть мобілізувати до досягнення 25 років.
Додамо, ми повідомляли про те, кого із вікової категорії 50+ не мобілізуватимуть.
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