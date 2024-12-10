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Мобілізація без військового квитка — чи можливо це

10 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація без військового квитка в Україні - які документи потрібно мати військовозобов'язаному
Військовий квиток громадянина України. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Наявність чи відсутність військово-облікових документів не впливає на можливість мобілізації. Громадянина, який після досягнення 25-річного віку не змінив приписне посвідчення на військовий квиток, все одно можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Усі військовозобов’язані громадяни, згідно із українським законодавством, повинні мати відповідний військово-обліковий документ.

До досягнення 25 років у громадянина має бути приписне посвідчення, а після 25 років — військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Чи мобілізують без військового квитка

Втім, існують випадки, коли громадянин уже після досягнення 25-річного віку не змінив документ, не отримавши військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), залишившись із приписним посвідченням.

До юристів звернувся громадянин, який вчасно не змінив документи, з питанням — чи можуть його мобілізувати без військового квитка.

Владислав Дерій зазначив, що мобілізація у такому випадку можлива. "Щоб Вас не мобілізували Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть мобілізувати до досягнення 25 років.

Додамо, ми повідомляли  про те, кого із вікової категорії 50+ не мобілізуватимуть.

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