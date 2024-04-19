Мобилизация осужденных в Украине — какое количество смогут забрать на фронт

Мобилизация осужденных в ряды ВСУ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Как известно, еще в начале апреля народные депутаты Украины приняли в первом чтении за основу законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Пока документ дорабатывают и готовят ко второму чтению. Продолжается обсуждение правил и норм призыва и службы таких лиц в составе ВСУ. Между тем, уже известно, сколько осужденных государство сможет мобилизовать для защиты страны от оккупантов.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Роман Костенко в интервью Radio NV.

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Так, народный избранник подчеркнул, что не стоит надеяться, что из мест лишения свободы защищать страну на фронт отправятся сотни тысяч солдат. У нас банально нет такого ресурса, как у нашего врага.

"Я скажу сразу, чтобы мы не надеялись, что у нас сразу как в России будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. У нас не так много", — сказал Костенко.

По словам нардепа, он исследовал этот вопрос, поэтому по его подсчетам, Украине удастся призвать около 10 тысяч человек, которые в составе ВСУ будут бороться против оккупантов.

В то же время чиновник отметил, что при нынешних потребностях Украины в мобилизации эта цифра слишком мизерная.

Роман Костенко также напомнил, что в начале войны уже освобождали осужденных, участвовавших в боевых действиях, и некоторые из них до сих пор воюют.

"Там есть несколько механизмов. Если человек осужден, то из-за амнистии, если не осужден, находился в СИЗО, ему меняли меру пресечения на личное обязательство, с обязательством идти на фронт", — пояснил народный депутат.

Ранее мы писали, что мобилизованным осужденным не планируют выплачивать заработную плату и предоставлять отпуск.

Напомним, мы сообщали, что Минюст предлагает отправлять узников-убийц сразу "на ноль".

Также политолог и вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной рассказал в эфире Ранок.LIVE, нужно вообще Украине мобилизовать осужденных.