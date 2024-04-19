Мобілізація засуджених в Україні — яку кількість осіб зможуть забрати на фронт

Мобілізація засуджених до лав ЗСУ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Як відомо, ще на початку квітня народні депутати України прийняли у першому читанні за основу законопроєкт №

11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Наразі документ доопрацьовують та готують до другого читання. Триває обговорення щодо правил та норм призову та служби таких осіб у складі ЗСУ. Тим часом вже відомо, скільки засуджених держава зможе мобілізувати для захисту країни від окупантів.

Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

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Так, народний обранець підкреслив, що не варто сподіватися на те, що з місць позбавлення волі захищати країну на фронт відправляться сотні тисяч солдатів. Адже у нас банально немає такого ресурсу, як у нашого ворога.

"Я скажу одразу, щоби ми не сподівалися, що в нас одразу як у Росії будуть сотні тисяч солдатів, які будуть звільнені. У нас не так багато", — сказав Костенко.

За словами нардепа, він досліджував це питання, тож за його підрахунками, Україні вдасться призвати близько 10 тисяч осіб, які у складі ЗСУ будуть боротися проти окупантів.

Водночас чиновник зазначив, що при нинішніх потребах України у мобілізації, ця цифра надто мізерна.

Роман Костенко також нагадав, що на початку війни вже звільняли засуджених, які брали участь у бойових діях, і дехто з них досі воює.

"Там є декілька механізмів. Якщо людина засуджена, то через амністію, якщо не засуджена, знаходилася в СІЗО, їй змінювали запобіжний захід на особисте зобов’язання, з зобов’язанням йти на фронт", — пояснив народний депутат.

Раніше ми писали, що мобілізованим засудженим не планують виплачувати заробітну плату та надавати відпустку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Мін'юст пропонує відправляти в'язнів-вбивць одразу "на нуль".

Також політолог та віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний розповів в ефірі Ранок.LIVE, чи взагалі треба Україні мобілізувати засуджених.