Сколько длится ВВК в 2026 году: юрист назвал два варианта

Гражданин проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Житомирский ОТЦК

Военно-врачебная комиссия в своем базовом варианте должна длиться не дольше шести дней. Но существует вполне реальная возможность продления ВВК на дополнительные исследования и обследования. Тогда срок продолжительности военно-врачебной комиссии может увеличиться до 14 дней.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебные комиссии

Одним из основных элементов воинского учета в Украине являются военно-врачебные комиссии. Этот этап нужен для определения пригодности тех или иных граждан к военной службе.

Военно-врачебная комиссия является процессом периодическим. В мирное время гражданин должен проходить ВВК раз в пять лет.

В особый период, во время действия военного положения, периодичность военно-врачебной комиссии меняется. Военнообязанные должны проходить ВВК ежегодно.

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Неделя или две на ВВК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался временными рамками процесса прохождения военно-врачебной комиссии. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что существует два срока прохождения ВВК.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что, во-первых, есть базовое время прохождения комиссии. Кирда отметил: "Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не могут превышать 6 дней".

Кроме того, добавил юрист, ВВК может быть продлена на вполне законных основаниях. Вячеслав Кирда подчеркнул: "При необходимости направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования, другие обследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья, общий срок проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не может превышать 14 дней".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ограниченно годному не нужно самому идти на ВВК.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию после отмены этого статуса на воинском учете. Но обязанности идти на повторную ВВК самостоятельно такие лица не имеют. Им должны прислать повестку или направление.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.

В Украине все военнообязанные мужчины во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Записаться на ВВК можно через приложение "Резерв+". Сейчас же для некоторых граждан заработала функция выбора места прохождения медосмотра.