Скільки триває ВЛК у 2026 році: юрист назвав два варіанти

Громадянин проходить військово-лікарську комісію. Фото: Житомирський ОТЦК

Військово-лікарська комісія у своєму базовому варіанті має тривати не довше шести днів. Але існує цілком реальна можливість продовження ВЛК на додаткові дослідження та обстеження. Тоді термін тривалості військово-лікарської комісії може збільшитися до 14 днів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарські комісії

Одним із основних елементів військового обліку в Україні є військово-лікарські комісії. Цей етап потрібен для визначення придатності тих чи інших громадян до військової служби.

Військово-лікарська комісія є процесом періодичним. У мирний час громадянин має проходити ВЛК раз на п’ять років.

У особливий період, під час дії воєнного стану, періодичність військово-лікарської комісії змінюється. Військовозобов’язані мають проходити ВЛК щороку.

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Тиждень чи два на ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився часовими рамками процесу проходження військово-лікарської комісії. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що існує два терміни проходження ВЛК.

Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив, що, по-перше, є базовий час проходження комісії. Кирда зазначив: "Строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть перевищувати 6 днів".

Крім того, додав юрист, ВЛК може бути продовжена на цілком законних підставах. В’ячеслав Кирда підкреслив: "За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження, інші обстеження для отримання повної та об’єктивної інформації про стан її здоров’я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати 14 днів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що обмежено придатному не потрібно самому іти на ВЛК.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти повторну військово-лікарську комісію після скасування цього статусу на військовому обліку. Але обов’язку іти на повторну ВЛК самостійно такі особи не мають. Їм мають надіслати повістку чи направлення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки під час дії воєнного стану мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Записатися на ВЛК можна через застосунок "Резерв+". Наразі ж для деяких громадян запрацювала функція вибору місця проходження медогляду.