Мобилизация в Украине — в Азове назвали идеальный процесс

Святослав "Калина" Паламар. Фото: кадр из видео

Украине необходимо улучшить процесс мобилизации. Прежде всего стоит мотивировать людей, ввести регулярные ротации, а также меньше бюрократии.

Об этом заявил заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар в интервью "Украинской Правде".

Реклама

Читайте также:

Идеальный процесс мобилизации в Украине

Святослав Паламар подчеркнул, что мобилизация в Украине должна стать делом всего общества, а служба в армии — восприниматься как обязанность, а не бремя. Для этого, по его мнению, необходимо широкое участие государства, СМИ, культуры и интеллигенции в формировании уважения к армии.

"К мобилизации должны участвовать абсолютно все. Служба в армии должна восприниматься в обществе как обязанность. Офису президента, влиятельным СМИ и лидерам мнений нужно садиться и думать, как нам продолжить поднимать авторитет армии в обществе", — сказал "Калина".

Он также отметил, что война может длиться годами, поэтому важно уже сейчас выработать общественное осознание и справедливую систему поддержки армии.

"Война возможно не закончится и будет длиться 10 или 20 лет, а нам с этим что-то нужно делать. Это должно быть общее общественное осознание, что вуйко из Америки не решит наших проблем", — подчеркнул военный.

Напомним, ранее в ОПУ ответили, отменят ли мобилизацию после войны. Есть насущная необходимость поддержания боеготовности на должном уровне.

В то же время в ведомстве заверили, что не будут снижать мобилизационный возраст. Павел Палиса сообщил, что сейчас такой вопрос даже не рассматривают.