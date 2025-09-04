Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В "Азове" назвали идеальный процесс мобилизации — что предлагают

В "Азове" назвали идеальный процесс мобилизации — что предлагают

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:37
Мобилизация в Украине — в Азове назвали идеальный процесс
Святослав "Калина" Паламар. Фото: кадр из видео

Украине необходимо улучшить процесс мобилизации. Прежде всего стоит мотивировать людей, ввести регулярные ротации, а также меньше бюрократии.

Об этом заявил заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар в интервью "Украинской Правде".

Реклама
Читайте также:

Идеальный процесс мобилизации в Украине

Святослав Паламар подчеркнул, что мобилизация в Украине должна стать делом всего общества, а служба в армии — восприниматься как обязанность, а не бремя. Для этого, по его мнению, необходимо широкое участие государства, СМИ, культуры и интеллигенции в формировании уважения к армии.

"К мобилизации должны участвовать абсолютно все. Служба в армии должна восприниматься в обществе как обязанность. Офису президента, влиятельным СМИ и лидерам мнений нужно садиться и думать, как нам продолжить поднимать авторитет армии в обществе", — сказал "Калина".

Он также отметил, что война может длиться годами, поэтому важно уже сейчас выработать общественное осознание и справедливую систему поддержки армии.

"Война возможно не закончится и будет длиться 10 или 20 лет, а нам с этим что-то нужно делать. Это должно быть общее общественное осознание, что вуйко из Америки не решит наших проблем", — подчеркнул военный.

Напомним, ранее в ОПУ ответили, отменят ли мобилизацию после войны. Есть насущная необходимость поддержания боеготовности на должном уровне.

В то же время в ведомстве заверили, что не будут снижать мобилизационный возраст. Павел Палиса сообщил, что сейчас такой вопрос даже не рассматривают.

военные мобилизация война в Украине фронт 12 бригада "Азов"
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации