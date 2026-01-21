Как вступить в ряды СБУ — есть два пути

Военнослужащие СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Мобилизации в ряды СБУ нет. Правда, людей на службу все же набирают.

Об этом говорится в материале "Фарватер. Схід".

Как присоединиться к СБУ

Стать работником СБУ можно двумя путями: получить соответствующее образование или откликнуться на вакансию.

Офицеров для Службы безопасности готовят в Национальной академии СБУ. Выпускники школ и колледжей могут подать документы в Академию СБУ в Киеве, пройти конкурсные экзамены и психологический отбор. Подготовка к службе длится несколько лет. Выпускники сразу получают звание лейтенантов СБУ, после чего могут работать оперативными сотрудниками, следователями, контрразведчиками.

Специалистов на определенные должности время от времени ищут на официальном сайте СБУ или через объявления. Бывают вакансии для аналитиков, IT-экспертов, водителей, связистов, переводчиков, киберспециалистов. На работу приглашают людей, которые имеют соответствующее образование и опыт работы. После предварительного отбора претенденты на должность проходят полиграф, спецпроверку данных и ВВК. Только при таких условиях можно стать военнослужащим СБУ и получить соответствующее звание.

