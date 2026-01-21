Як долучитися до лав СБУ — є два шляхи

Військовослужбовці СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

Мобілізації до лав СБУ немає. Щоправда, людей на службу все ж таки набирають.

Про це йдеться в матеріалі "Фарватер. Схід".

Реклама

Читайте також:

Як долучитися до СБУ

Стати працівником СБУ можна двома шляхами: здобути відповідну освіту або ж відгукнутися на вакансію.

Офіцерів для Служби безпеки готують у Національній академії СБУ. Випускники шкіл і коледжів можуть подати документи до Академії СБУ в Києві, пройти конкурсні іспити та психологічний відбір. Підготовка до служби триває декілька років. Випускники одразу отримують звання лейтенантів СБУ, після чого можуть працювати оперативними співробітниками, слідчими, контррозвідниками.

Фахівців на певні посади час від часу шукають на офіційному сайті СБУ або через оголошення. Бувають вакансії для аналітиків, IT-експертів, водіїв, зв'язківцев, перекладачів, кіберфахівців. На роботу запрошують людей, які мають відповідну освіту та досвід роботи. Після попереднього відбору претенденти на посаду проходять поліграф, спецперевірку даних і ВЛК. Тільки за таких умов можна стати військовослужбовцем СБУ і отримати відповідне звання.

Нагадаємо, добровольці на відміну від мобілізованих мають низку переваг. Зокрема, вони можуть обирати рід військ, спеціальність і конкретну бригаду.

Також ми повідомляли, що військовий, який має трьох чи більше дітей, може в будь-який момент звільнитися зі служби. Юрист пояснив, які документи для цього потрібні.