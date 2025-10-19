Мобилизация в Украине - на какие должности берут женщин в ВСУ

Женщина-военнослужащая ВСУ. Фото: Telegram-канал Сергея Наева

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время служба женщин в ВСУ является добровольной, но все же возникает вопрос, на какие должности берут украинок.

Ответ на это дали в Центре рекрутинга сил ТРО ВСУ.

Какие вакансии предлагают женщинам в ВСУ

В Центре рекрутинга проинформировали, что в Вооруженных силах Украины доступны вакансии для женщин, которые максимально соответствуют гражданским. Среди таких:

бухгалтер,

делопроизводитель,

медик, медицинская сестра или фельдшер,

повар,

IT-специалист,

психолог,

юрист и другие.

В то же время есть и боевые должности, на которых украинки максимально реализуют свои способности. В Центре рекрутинга перечислили, какие именно:

оператор БпЛА (различных видов дронов - от fpv до "большого крыла");

аэроразведчик;

оператор радиолокационной станции;

боевой медик;

оператор РЭБ и тому подобное.

Напомним, в июле спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский сообщил, что в ВСУ увеличилось количество женщин.

Также мы писали, в каких случаях женщины имеют право на увольнение из ВСУ.