Служба женщин в ВСУ — на какие должности берут украинок

Дата публикации 19 октября 2025 04:30
обновлено: 04:50
Мобилизация в Украине - на какие должности берут женщин в ВСУ
Женщина-военнослужащая ВСУ. Фото: Telegram-канал Сергея Наева

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время служба женщин в ВСУ является добровольной, но все же возникает вопрос, на какие должности берут украинок.

Ответ на это дали в Центре рекрутинга сил ТРО ВСУ.

Какие вакансии предлагают женщинам в ВСУ

В Центре рекрутинга проинформировали, что в Вооруженных силах Украины доступны вакансии для женщин, которые максимально соответствуют гражданским. Среди таких:

  • бухгалтер,
  • делопроизводитель,
  • медик, медицинская сестра или фельдшер,
  • повар,
  • IT-специалист,
  • психолог,
  • юрист и другие.

В то же время есть и боевые должности, на которых украинки максимально реализуют свои способности. В Центре рекрутинга перечислили, какие именно:

  • оператор БпЛА (различных видов дронов - от fpv до "большого крыла");
  • аэроразведчик;
  • оператор радиолокационной станции;
  • боевой медик;
  • оператор РЭБ и тому подобное.

Напомним, в июле спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский сообщил, что в ВСУ увеличилось количество женщин.

Также мы писали, в каких случаях женщины имеют право на увольнение из ВСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
