Мобилизация в Украине - на какие должности берут женщин в ВСУ

Служба женщин в ВСУ — на какие должности берут украинок
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время служба женщин в ВСУ является добровольной, но все же возникает вопрос, на какие должности берут украинок.
Ответ на это дали в Центре рекрутинга сил ТРО ВСУ.
Какие вакансии предлагают женщинам в ВСУ
В Центре рекрутинга проинформировали, что в Вооруженных силах Украины доступны вакансии для женщин, которые максимально соответствуют гражданским. Среди таких:
- бухгалтер,
- делопроизводитель,
- медик, медицинская сестра или фельдшер,
- повар,
- IT-специалист,
- психолог,
- юрист и другие.
В то же время есть и боевые должности, на которых украинки максимально реализуют свои способности. В Центре рекрутинга перечислили, какие именно:
- оператор БпЛА (различных видов дронов - от fpv до "большого крыла");
- аэроразведчик;
- оператор радиолокационной станции;
- боевой медик;
- оператор РЭБ и тому подобное.
Напомним, в июле спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский сообщил, что в ВСУ увеличилось количество женщин.
Также мы писали, в каких случаях женщины имеют право на увольнение из ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!