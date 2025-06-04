Увольнение из Вооруженных сил Украины - когда женщины могут уволиться

Женщина в ВСУ. Фото: "Вечірній Київ"

Женщины могут уволиться из рядов Вооруженных сил Украины во время беременности или для ухода за маленьким ребенком. А увольнение при наличии ребенка до 18 лет может иметь место, если оба супруга служат в армии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Права женщин в ВСУ

В украинской армии, как известно, служат не только мужчины, но и женщины.

Женщины-военнослужащие имеют такие же права и обязанности, как и мужчины.

Но в некоторых моментах украинские женщины, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют уникальные права, которые доступны только им.

Так, женщины имеют право на увольнение из ВСУ при особых условиях.

Причины для увольнения женщин из армии

Одним из таких условий является беременность военнослужащей.

Также уволиться из ВСУ имеют право женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Кроме того, может уволиться из армии женщина, если ее муж тоже проходит военную службу, и супруги имеют детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие причины для увольнения из ВСУ в 2025 году действуют для всех военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли уволиться во время войны, если закончился контракт на военную службу.