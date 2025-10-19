Мобілізація в Україні - на які посади беруть жінок у ЗСУ

Жінка-військова ЗСУ. Фото: Telegram-канал Сергія Наєва

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас служба жінок у ЗСУ є добровільною, але все ж виникає питання, на які посади беруть українок.

Відповідь на це дали у Центрі рекрутингу сил ТРО ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Які вакансії пропонують жінкам у ЗСУ

У Центрі рекрутингу поінформували, що у Збройних силах України доступні вакансії для жінок, які максимально відповідають цивільним. Серед таких:

бухгалтер,

діловод,

медик, медична сестра або фельдшер,

кухар,

IT-спеціаліст,

психологиня,

юрист та інші.

Водночас є і бойові посади, на яких українки максимально реалізують свої здібності. У Центрі рекрутингу перерахували, які саме:

оператор БпЛА (різних видів дронів — від fpv до "великого крила");

аеророзвідник;

оператор радіолокаційної станції;

бойовий медик;

оператор РЕБ тощо.

Нагадаємо, у липні речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський повідомив, що у ЗСУ збільшилася кількість жінок.

Також ми писали, у яких випадках жінки мають право на звільнення із ЗСУ.