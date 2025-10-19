Мобілізація в Україні - на які посади беруть жінок у ЗСУ

Служба жінок у ЗСУ — на які є посади беруть українок
В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас служба жінок у ЗСУ є добровільною, але все ж виникає питання, на які посади беруть українок.
Відповідь на це дали у Центрі рекрутингу сил ТРО ЗСУ.
Які вакансії пропонують жінкам у ЗСУ
У Центрі рекрутингу поінформували, що у Збройних силах України доступні вакансії для жінок, які максимально відповідають цивільним. Серед таких:
- бухгалтер,
- діловод,
- медик, медична сестра або фельдшер,
- кухар,
- IT-спеціаліст,
- психологиня,
- юрист та інші.
Водночас є і бойові посади, на яких українки максимально реалізують свої здібності. У Центрі рекрутингу перерахували, які саме:
- оператор БпЛА (різних видів дронів — від fpv до "великого крила");
- аеророзвідник;
- оператор радіолокаційної станції;
- бойовий медик;
- оператор РЕБ тощо.
Нагадаємо, у липні речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський повідомив, що у ЗСУ збільшилася кількість жінок.
Також ми писали, у яких випадках жінки мають право на звільнення із ЗСУ.
