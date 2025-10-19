Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Служба жінок у ЗСУ — на які є посади беруть українок

Служба жінок у ЗСУ — на які є посади беруть українок

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 04:30
Оновлено: 04:50
Мобілізація в Україні - на які посади беруть жінок у ЗСУ
Жінка-військова ЗСУ. Фото: Telegram-канал Сергія Наєва

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас служба жінок у ЗСУ є добровільною, але все ж виникає питання, на які посади беруть українок.

Відповідь на це дали у Центрі рекрутингу сил ТРО ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Які вакансії пропонують жінкам у ЗСУ

У Центрі рекрутингу поінформували, що у Збройних силах України доступні вакансії для жінок, які максимально відповідають цивільним. Серед таких:

  • бухгалтер,
  • діловод,
  • медик, медична сестра або фельдшер,
  • кухар,
  • IT-спеціаліст,
  • психологиня,
  • юрист та інші.

Водночас є і бойові посади, на яких українки максимально реалізують свої здібності. У Центрі рекрутингу перерахували, які саме:

  • оператор БпЛА (різних видів дронів — від fpv до "великого крила");
  • аеророзвідник;
  • оператор радіолокаційної станції;
  • бойовий медик;
  • оператор РЕБ тощо.

Нагадаємо, у липні речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський повідомив, що у ЗСУ збільшилася кількість жінок.

Також ми писали, у яких випадках жінки мають право на звільнення із ЗСУ.

ЗСУ жінки армія війна в Україні жінки на війні військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації