Почему служить придется даже после незаконной мобилизации — ответ нардепа Александра Федиенко

Мобилизованный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Даже если военнообязанного мобилизовали незаконно, ему придется служить. Правда, мобилизованный может защитить свои права, обратившись в суд.

Об этом в четверг, 13 марта, написал в своем Telegram-канале нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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Почему служить придется даже после незаконной мобилизации

Нардеп напомнил, что 12 марта Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает установление уголовной ответственности за нарушение работниками ТЦК и СП, председателями и членами ВВК законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Выражаю свою позицию по этому вопросу. Проблематика остается в том, что даже если военнослужащего незаконно мобилизовали, он все равно продолжает службу. До тех пор, пока не будет судебного приговора в отношении тех должностных лиц и их не признают виновными", — отметил Федиенко.

Обжаловать незаконные мобилизационные действия ТЦК и СП военнослужащий может в суде. После того, как судебное решение вступит в законную силу, такого бойца могут демобилизовать.

По словам члена Комитета Верховной Рады Украины, согласно действующему Уголовному кодексу Украины, чиновников можно привлекать к ответственности за незаконную мобилизацию. Речь идет о составах таких преступлений как злоупотребление властью, превышение служебных полномочий, служебная халатность и коррупция. Новый законопроект необходим, потому что изменился закон о мобилизации.

"Недавно мы приняли коренные изменения закона о мобилизации, в которых предусмотрели новые основания для мобилизации и новые основания для освобождения от мобилизации, усилили компетенцию и полномочия ТЦК. В связи с этим нужно установить отдельные составы преступлений в отношении незаконной мобилизации уже с учетом современных норм права", — объяснил нардеп.

Напомним, советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева ответила, будет ли в Украине обязательная мобилизация женщин. По ее словам, сейчас такой необходимости нет, однако украинки должны быть готовы защищать Родину, если события будут разворачиваться так, что этого не удастся избежать.

Ранее военный юрист Тарас Боровский заявил, что военное положение в Украине не отменят, даже если будет 30-дневное прекращение огня. Мобилизация также будет продолжаться.