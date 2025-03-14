Чому служити доведеться навіть після незаконної мобілізації — відповідь нардепа Олександра Федієнка

Мобілізований у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Навіть якщо військовозобов'язаного мобілізували незаконно, йому доведеться служити. Щоправда, мобілізований може захистити свої права, звернувшись до суду.

Про це в четвер, 13 березня, написав у своєму Telegram-каналі нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Чому служити доведеться навіть після незаконної мобілізації

Нардеп нагадав, що 12 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає встановлення кримінальної відповідальності за порушення працівниками ТЦК та СП, головою та членами ВЛК законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку й мобілізацію.

"Висловлюю власну позицію з цього питання. Проблематика залишається в тому, що навіть якщо військовослужбовця незаконно мобілізували, він все одно продовжує службу. До тих пір, поки не буде судового вироку відносно тих посадових осіб і іх не визнають винними", — зазначив Федієнко.

Оскаржити незаконні мобілізаційні дії ТЦК та СП військовослужбовець може в суді. Після того, як судове рішення набуде законної сили, такого бійця можуть демобілізувати.

За словами члена Комітету Верховної Ради України, згідно з чинним Кримінальним кодексом України, посадовців можна притягувати до відповідальності за незаконну мобілізацію. Йдеться про склади таких злочинів як зловживання владою, перевищення службових повноважень, службову недбалість і корупцію. Новий законопроєкт необхідний, бо змінився закон про мобілізацію.

"Нещодавно ми ухвалили докорінні зміни закону про мобілізацію, в яких передбачили нові підстави для мобілізації та нові підставі для звільнення від мобілізації, посилили компетенцію та повноваження ТЦК. У зв'язку з цим потрібно встановити окремі склади злочинів стосовно незаконної мобілізації вже з урахуванням сучасних норм права", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва відповіла, чи буде Україні обов'язкова мобілізація жінок. За її словами, наразі такої потреби немає, однак українки мають бути готові захищати Україну, якщо події розгортатимуться так, що цього не вдасться уникнути.

Раніше військовий юрист Тарас Боровський заявив, що воєнний стан в Україні не скасують, навіть якщо буде 30-денне припинення вогню. Мобілізація також триватиме.