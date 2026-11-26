Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Смена места регистрации может привести к приостановке автоматического продления отсрочки в "Резерв+" из-за сбоя в обмене данными между государственными реестрами. Если отсрочка истекла во время пребывания за границей, следует учесть, что на границе мобилизационные мероприятия не проводятся. Но по прибытии в Украину юристы советуют подать документы в ближайший ЦПАП.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Андрея Карпенко.

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Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Согласно Закону Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" система воинского учета обменивается данными с налоговой и миграционной службами, МОН, Пенсионным фондом и Минюстом. Само приложение "Резерв+" является лишь цифровым зеркалом реестра "Оберіг".

Сообщения "Отсрочка не предоставлена. Не удалось обработать данные из-за технической ошибки" или "Произошла ошибка при обмене данными с другими государственными реестрами. Попробуйте позже" чаще всего появляются по следующим причинам:

Изменение личных обстоятельств. Новое место жительства, расторжение брака или рождение ребенка технически блокируют автоматическое продление, если эти сведения не обновились или не были продублированы в "Оберег".

Расхождения в базах данных. Иногда для отказа достаточно одной неправильной буквы, ошибки в РНОКПП, данных об инвалидности или родственных связях, либо того, что оператор ТЦК несвоевременно внес информацию.

Сбои и устаревшее приложение. Система может не выдерживать нагрузки или работать нестабильно, если программа не обновлена до актуальной версии (1.4.3 и выше).

Изменения в законодательстве или неполный пакет документов в базе.

Исчезла отсрочка в "Резерв+" на время пребывания за границей

Пока отсрочка не отображается в реестре "Оберег", военнообязанный формально подлежит мобилизации, поэтому решение о поездке каждый принимает самостоятельно. В то же время юрист Андрей Карпенко обратил внимание, что на государственной границе мобилизационные мероприятия не проводятся. Поэтому при отсутствии статуса «в розыске» есть вероятность проехать без проблем.

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Если попытки удаленно восстановить статус отсрочки не увенчались успехом, то по возвращении в Украину следует заново подать документы на отсрочку в ближайшем ЦПАП.

Как удаленно восстановить отсрочку

Установите самую свежую версию "Резерв+", авторизуйтесь через "Дія.Підпис" или BankID и откройте раздел "Документ" — "Отсрочка". Если данные не обновились, попробуйте обновить информацию или отправить повторный запрос.

Если проблема чисто техническая, обратитесь в службу поддержки приложения. Прямо в приложении работает бесплатный чат-бот в Viber, либо отправьте письменное обращение в ТЦК с просьбой проверить и подтвердить ваши записи в реестре "Оберіг".

Если сбой возник из-за устаревших сведений об инвалидности или семейных связях, их сначала необходимо обновить через соответствующие государственные учреждения. В случаях, предусмотренных процедурой, заявления на оформление или продление отсрочки подаются через ЦПАП, поскольку непосредственно в ТЦК такие документы от граждан не принимаются.

Если же в отсрочке необоснованно отказали, решение можно обжаловать в областном ТЦК или в суде в течение 10 дней.

Сколько времени занимает обновление статуса в "Резерв+"

После подачи документов статус в "Резерв+" обычно обновляется в течение 24–48 часов. Как только отсрочка появится в системе, следует сразу распечатать электронную выписку с QR-кодом и носить её с собой. Также юрист отметил, что для того, чтобы не попасть в подобную ситуацию снова, достаточно раз в месяц сверять данные в "Резерв+" и "Дії", включить push-уведомления и хранить документы одновременно на бумаге и в цифровом виде.

Новини.LIVE сообщали, что военные, подписавшие трехлетний контракт в 2023 году, после демобилизации по закону могут претендовать на отсрочку перед новым призывом, даже если находились в СОЧ, но вовремя вернулись в армию. Однако из-за расхождений в правилах реализовать эту возможность сейчас непросто.

Украинцы, осуществляющие постоянный уход, не обязаны сидеть без работы. Закон позволяет им официально устраиваться на работу, и это не считается прекращением ухода за больным.