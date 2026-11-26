Смена прописки заблокировала автопродолжение отсрочки: что делать
Смена места регистрации может привести к приостановке автоматического продления отсрочки в "Резерв+" из-за сбоя в обмене данными между государственными реестрами. Если отсрочка истекла во время пребывания за границей, следует учесть, что на границе мобилизационные мероприятия не проводятся. Но по прибытии в Украину юристы советуют подать документы в ближайший ЦПАП.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Андрея Карпенко.
Почему отсрочка может не продлиться автоматически
Согласно Закону Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" система воинского учета обменивается данными с налоговой и миграционной службами, МОН, Пенсионным фондом и Минюстом. Само приложение "Резерв+" является лишь цифровым зеркалом реестра "Оберіг".
Сообщения "Отсрочка не предоставлена. Не удалось обработать данные из-за технической ошибки" или "Произошла ошибка при обмене данными с другими государственными реестрами. Попробуйте позже" чаще всего появляются по следующим причинам:
- Изменение личных обстоятельств. Новое место жительства, расторжение брака или рождение ребенка технически блокируют автоматическое продление, если эти сведения не обновились или не были продублированы в "Оберег".
- Расхождения в базах данных. Иногда для отказа достаточно одной неправильной буквы, ошибки в РНОКПП, данных об инвалидности или родственных связях, либо того, что оператор ТЦК несвоевременно внес информацию.
- Сбои и устаревшее приложение. Система может не выдерживать нагрузки или работать нестабильно, если программа не обновлена до актуальной версии (1.4.3 и выше).
- Изменения в законодательстве или неполный пакет документов в базе.
Исчезла отсрочка в "Резерв+" на время пребывания за границей
Пока отсрочка не отображается в реестре "Оберег", военнообязанный формально подлежит мобилизации, поэтому решение о поездке каждый принимает самостоятельно. В то же время юрист Андрей Карпенко обратил внимание, что на государственной границе мобилизационные мероприятия не проводятся. Поэтому при отсутствии статуса «в розыске» есть вероятность проехать без проблем.
Если попытки удаленно восстановить статус отсрочки не увенчались успехом, то по возвращении в Украину следует заново подать документы на отсрочку в ближайшем ЦПАП.
Как удаленно восстановить отсрочку
Установите самую свежую версию "Резерв+", авторизуйтесь через "Дія.Підпис" или BankID и откройте раздел "Документ" — "Отсрочка". Если данные не обновились, попробуйте обновить информацию или отправить повторный запрос.
Если проблема чисто техническая, обратитесь в службу поддержки приложения. Прямо в приложении работает бесплатный чат-бот в Viber, либо отправьте письменное обращение в ТЦК с просьбой проверить и подтвердить ваши записи в реестре "Оберіг".
Если сбой возник из-за устаревших сведений об инвалидности или семейных связях, их сначала необходимо обновить через соответствующие государственные учреждения. В случаях, предусмотренных процедурой, заявления на оформление или продление отсрочки подаются через ЦПАП, поскольку непосредственно в ТЦК такие документы от граждан не принимаются.
Если же в отсрочке необоснованно отказали, решение можно обжаловать в областном ТЦК или в суде в течение 10 дней.
Сколько времени занимает обновление статуса в "Резерв+"
После подачи документов статус в "Резерв+" обычно обновляется в течение 24–48 часов. Как только отсрочка появится в системе, следует сразу распечатать электронную выписку с QR-кодом и носить её с собой. Также юрист отметил, что для того, чтобы не попасть в подобную ситуацию снова, достаточно раз в месяц сверять данные в "Резерв+" и "Дії", включить push-уведомления и хранить документы одновременно на бумаге и в цифровом виде.
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