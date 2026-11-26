Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Зміна місця реєстрації може заблокувати автоматичне продовження відстрочки в "Резерв+" через збій обміну між державними реєстрами. Якщо відстрочка зникла під час перебування за кордоном, то варто врахувати, що на кордоні мобілізаційні заходи не проводять. Але по прибуттю в Україну юристи радять подати документи в найближчому ЦНАП.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Андрія Карпенко.

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Чому відстрочка може не подовжитися автоматично

За Законом України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" система військового обліку обмінюється даними з податковою, міграційною службою , МОН, Пенсійним фондом та Мін'юстом. Сам застосунок "Резерв+" є лише цифровим дзеркалом реєстру "Оберіг".

Повідомлення "Відстрочку не надано. Не змогли обробити дані через технічну помилку" або "Виникла помилка під час обміну з іншими державними реєстрами. Спробуйте пізніше" найчастіше з'являються з таких причин:

Зміна особистих обставин. Нове місце проживання, розірвання шлюбу чи народження дитини технічно блокують автопродовження, якщо ці відомості не оновилися або не продублювалися в "Оберіг".

Розбіжності в базах даних. Іноді для відмови достатньо однієї неправильної літери, помилки в РНОКПП, даних про інвалідність чи родинні зв'язки, або того, що оператор ТЦК несвоєчасно вніс інформацію.

Збої та застарілий застосунок. Система може не витримувати навантаження або працювати нестабільно, якщо програму не оновлено до актуальної версії (1.4.3 і вище).

Зміни в законодавстві або неповний пакет документів у базі.

Зникла відстрочка в Резерв+ на час перебування за кордоном

Поки відстрочка не відображається в реєстрі "Оберіг", військовозобов'язаний формально підлягає мобілізації, тож рішення про поїздку кожен ухвалює самостійно. Водночас юрист Андрій Карпенко звернув увагу, що на державному кордоні мобілізаційні заходи не проводяться. Тож за відсутності статусу "у розшуку" є ймовірність проїхати без проблем.

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Якщо дистанційні спроби відновити статус відстрочки не спрацювали, то при поверненні в Україну варто заново подати документи на відстрочку в найближчому ЦНАП.

Як відновити дистанційно відстрочку

Встановіть найсвіжішу версію "Резерв+", авторизуйтеся через "Дія.Підпис" або BankID та відкрийте розділ "Документ" — "Відстрочка". Якщо дані не підтягнулися, спробуйте оновити інформацію або надіслати повторний запит.

Якщо проблема суто технічна, напишіть у службу підтримки програми. Прямо в застосунку працює безкоштовний чат-бот у Viber або надішліть письмове звернення до ТЦК із проханням перевірити та верифікувати ваші записи в реєстрі "Оберіг".

Якщо збій виник через застарілі відомості про інвалідність чи родинні зв'язки, їх потрібно спершу оновити через відповідні державні установи. У випадках, передбачених процедурою, заяви на оформлення або продовження відстрочки подають через ЦНАП, оскільки безпосередньо в ТЦК такі документи від громадян не приймають.

Якщо ж у відстрочці необґрунтовано відмовили, рішення можна оскаржити в обласному ТЦК або в суді протягом 10 днів.

Скільки часу займає оновлення статусу у Резерв+

Після подання документів статус у "Резерв+" зазвичай оновлюється за 24–48 годин. Щойно відстрочка повернеться в систему, варто одразу роздрукувати електронний витяг із QR-кодом і носити його із собою. Також юрист зазначив, що для того, щоб не потрапити в подібну ситуацію знову, достатньо раз на місяць звіряти дані в "Резерв+" і "Дії", увімкнути push-сповіщення та зберігати документи одночасно на папері й у цифровому вигляді.

Новини.LIVE повідомляли, що військові, котрі підписали трирічний контракт у 2023 році, після демобілізації за законом можуть претендувати на відстрочку перед новим призовом навіть якщо були в СЗЧ, але вчасно повернулися до війська. Проте через розбіжності в правилах реалізувати цю можливість зараз непросто.

Українці, які здійснюють постійний догляд, не зобов'язані сидіти без роботи. Закон дозволяє їм офіційно працевлаштовуватися, і це не вважається припиненням піклування про хворого.